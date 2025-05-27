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Кори Гауфф покорилось уникальное достижение на Ролан Гаррос-2025
Американская теннисистка вышла во второй круг соревнований
Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей стартовый матч во всех своих первых шести выступлениях на "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде со времён швейцарки Мартины Хингис (1995-2000).
Сегодня, 27 мая, Гауфф в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 одержала победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).
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