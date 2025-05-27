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Элина Свитолина - Анна Бондар. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 28.05.2025
Элина Свитолина - Анна Бондар. Прогноз и анонс матча ⋉ 28.05.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
После разгромной победой в первом круге, Элина Свитолина продолжает свой путь на втором мейджоре года матчем с венгеркой Анной Бондар.
Roland Garros-2025. Второй круг (1/32 финала)
Париж. Корт им. Симонн Матье.
28.05.2025. Начало – не ранее 14:00 по Киеву
Элина Свитолина (Украина, WTA 16) - Анна Бондар (Венгрия, WTA 82)
Элина Свитолина
Как и ожидалось, свою соперницу на старте Roland Garros в лице Зейнеп Сонмез Элина просто не заметила (6:1, 6:1), продемонстрировав очень агрессивную игру с итоговым показателем в 24 виннерса.
Имея некоторую усталось в течение тысячника в Риме, к Большому Шлему Свитолина подошла если не на пике, то в отличной форме. С учетом того, что в Париже уроженке Одессы предстоит защищать очки за четвертый круг - это не может не радовать.
Кстати говоря, победа над Сонмез стала для Свитолиной 15-й в текущем сезоне на грунтовом покрытии при лишь двух поражениях в активе.
Анна Бондар
В воскресенье Бондар впервые к 28 годам (столько ей, кстати, исполнилось 27 мая) наконец покорился второй круг Roland Garros. До этого первый поединок в основной сетке мейджоров она выигрывала только на Australian Open и US Open.
Противостояла Анне 37-летняя Зигемунд, которая все еще порой доставляет проблемы даже топ-теннисисткам. Тем не менее, 50 невынужденных ошибок явно показывают, что игра у немки не клеилась. Итог - 7:6, 6:3 в пользу Бондар.
До приезда в Париж Анна отыграла аж шесть турниров на грунте. На одном из них (ITF100 в Висбадене) ей удалось победить, но на более престижных турнирах представительница Венгрии останавливалась уже на первых стадиях.
Личные встречи
Несмотря на длительное нахождение в туре, пути Свитолиной и Бондар пока не пересекались.
Элина Свитолина - Анна Бондар. Ставки и коэффициенты
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Элина Свитолина - Анна Бондар. Прогноз от UA-Футбол
На данный момент Бондар находится на примерно том же уровне, что и предыдущая соперница Свитолиной, так что сильно результат отличаться не должен.
Наш прогноз - тотал геймов меньше (18,5) с коєффициентом 2,03.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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