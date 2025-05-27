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Джек Дрейпер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025

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Волевая победа

Джек Дрейпер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. Он обыграл 68-ю ракетку мира из Италии Маттию Беллуччи.

Ролан Гаррос-2025. Первый круг

Джек Дрейпер - Маттия Беллуччи 3:6, 6:1, 6:4, 6:2

Встреча Дрейпера с Беллуччи продлилась 2 часа 37 минут. В её рамках Джек 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Маттии девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Дрейпера в Париже станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

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Джек Дрейпер
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