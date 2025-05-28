Юлия Стародубцева - Анастасия Потапова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 28.05.2025

На днях Юлия Стародубцева с трудом преодолела первый круг, и теперь находится в шаге от установления личного рекорда на Шлемах. Соперницей украинки станет нейтральная россиянка Анастасия Потапова.

Roland Garros-2025. Второй круг (1/32 финала)

Париж. Корт №12.

28.05.2025. Начало – не ранее 14:00 по Киеву

Юлия Стародубцева (Украина, WTA 82) - Анастасия Потапова (WTA 37)

Юлия Стародубцева

Проиграв в квалификации будущей обидчице Марты Костюк Саре Бейлек, Стародубцева все равно получила путевку в 1/64 финала Roland Garros благодаря снятию с турнира Сораны Кырсти.

Шансом своим Юлия воспользовалась, и сумела пробиться дальше, одержав за 2 часа и 11 минут волевую победу над Тамарой Корпач (2:6, 6:1, 6:4). По правде говоря, уровень игры от обеих теннисисток оставлял желать лучшего. Чего только стоит почти трехкратный разрыв между числом невынужденных ошибок и виннерсов у представительницы Украины (54 на 20).





По итогам Roland Garros Стародубцева почти наверняка обновит свой личный рекорд в рейтинге (в онлайне она сейчас 74-я при самой высокой 79-й позиции), а также в случае победы над Потаповой может впервые в карьере выйти в третий круг мейджора.

Анастасия Потапова

Потапова в стартовом раунде провела на корте на одну минуту больше, чем Стародубцева. Анастасия взяла верх в триллере с 29-й ракеткой мирой Линдой Носковой (5:7, 6:1, 7:5), еле спасся от поражения в третьем сете, уступая 2:5.

Хоть и грунт с натяжкой можно назвать наиболее удачным покрытием для Потаповой, именно на Roland Garros она пока демонстрирует лучшие результаты на Шлемах: 3-й круг в 2023-м году и 4-й в 2024-м.



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В течение нынешнего грунтового сезона Потапова уже одержала шесть побед и уступила лишь Соболенко в Риме и показывавшей шикарный теннис в Мадриде Костюк.

Личные встречи

Предстоящий поединок станет первым в истории противостояний теннисисток.

Юлия Стародубцева - Анастасия Потапова. Ставки и коэффициенты

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Юлия Стародубцева - Анастасия Потапова. Прогноз от UA-Футбол

Очевидной фавориткой встречи по всем раскладам является Потапова, но учитывая ее нестабильность и хорошие показатели Стародубцевой в матчах с россиянками (5 побед в 7-и играх), борьба может быть серьезной.

Наш прогноз - тотал геймов больше (19,5) с коєффициентом 1,73.