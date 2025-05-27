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ВИДЕО. Гаэль Монфис жёстко влетел в рекламный щит по ходу матча на Ролан Гаррос-2025
Француз не сумел остановиться
Getty Images/Global Images Ukraine
42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис жёстко упал по ходу матча первого круга на "Ролан Гаррос" — 2025, в котором он встречается с 90-й ракеткой мира из Боливии Уго Дельеном.
Неприятный инцидент произошёл в начале матча. При счёте 15:40 на подаче Дельена в первом гейме Монфис в попытке реализовать брейк-пойнт попал под прессинг соперника, нанёс удар с неудобного положения, мяч попал в сетку, а Гаэль, не успев вовремя затормозить, жёстко врезался в рекламный щит. По словам журналистов, находящихся в Париже, звук столкновения был очень громким и напугал болельщиков.
Монфис ударился коленом и рукой. С этого момента француз явно испытывал дискомфорт, ему пришлось вызвать на корт физиотерапевта.
На момент написания новости счёт матча — 6:4, 6:3 в пользу Дельена. Монфис — в сете от поражения.
Le apuesto a Monfils— Gallito????(Apuestas) (@GallitoVip) May 27, 2025
Monfils automáticamente pic.twitter.com/mMJP6YQAdi
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