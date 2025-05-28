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Монфис победил в первом круге Roland Garros-2025, отыгравшись по сетам из 0-2

Теннис
Обновлено

Невероятный камбек

Монфис победил в первом круге Roland Garros-2025, отыгравшись по сетам из 0-2

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №42) с победы стартовал на открытом чемпионате Франции. В первом круге соревнований он одолел представителя Боливии Уго Дельена (АТР №90).

Счет матча 3-2 (4-6; 3-6; 6-1; 7-6; 6-1). В активе француза 21 подача на вылет, 58 виннеров, 7 из 21 использованных брейков, 11 из 16 отыгранных брейков, а в пассиве – 50 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистами. В следующем раунде соревнований Монфис сыграет против британца, пятой ракетки мира Джека Дрейпера.

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