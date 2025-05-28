Монфис победил в первом круге Roland Garros-2025, отыгравшись по сетам из 0-2

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №42) с победы стартовал на открытом чемпионате Франции. В первом круге соревнований он одолел представителя Боливии Уго Дельена (АТР №90).

Счет матча 3-2 (4-6; 3-6; 6-1; 7-6; 6-1) . В активе француза 21 подача на вылет, 58 виннеров, 7 из 21 использованных брейков, 11 из 16 отыгранных брейков, а в пассиве – 50 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистами. В следующем раунде соревнований Монфис сыграет против британца, пятой ракетки мира Джека Дрейпера.