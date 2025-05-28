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Свитолина: Я чувствую ненависть не только к президенту Путину, но и к России
Они все в этом виноваты
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем отношении к власти россии и ее народу.
"Я чувствую ненависть не только к президенту Путину, но и к России. Это очень тяжелое для меня чувство – смесь боли, агрессии, уныния. Всё это очень глубоко. Не уверена, что когда-то смогу изменить свое отношение. Думаю, до конца своих дней буду чувствовать это. Слишком много боли он причинил Украине, нашим семьям, нашему народу.
Я уверена, что он должен быть наказан за то, что сделал. Это единственный путь – за все то зло, которое он совершил" – сказала Элина.
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