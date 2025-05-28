Свитолина: Я чувствую ненависть не только к президенту Путину, но и к России

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем отношении к власти россии и ее народу.

"Я чувствую ненависть не только к президенту Путину, но и к России. Это очень тяжелое для меня чувство – смесь боли, агрессии, уныния. Всё это очень глубоко. Не уверена, что когда-то смогу изменить свое отношение. Думаю, до конца своих дней буду чувствовать это. Слишком много боли он причинил Украине, нашим семьям, нашему народу.

Я уверена, что он должен быть наказан за то, что сделал. Это единственный путь – за все то зло, которое он совершил" – сказала Элина.