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Калинина разгромно проиграла в первом круге парного разряда RG-2025
Без шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла в стартовом матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Наша спортсменка в дуэте с представительницей Китая Яфань Сюй уступила венгерско-бразильской паре Бабош/Стефани.
Счет матча 2-0 (6-0; 6-1). В активе украинки и китаянки 10 виннеров и 3 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 11 невынужденных ошибок.
Бабош и Стефани в следующем раунде RG-2025 сыграют против нашей Юлии Стародубцевой и чешки Анастасии Децюк.
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