Калинина разгромно проиграла в первом круге парного разряда RG-2025

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла в стартовом матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Наша спортсменка в дуэте с представительницей Китая Яфань Сюй уступила венгерско-бразильской паре Бабош/Стефани.

Счет матча 2-0 (6-0; 6-1). В активе украинки и китаянки 10 виннеров и 3 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 11 невынужденных ошибок.

Бабош и Стефани в следующем раунде RG-2025 сыграют против нашей Юлии Стародубцевой и чешки Анастасии Децюк.