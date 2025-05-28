Паолини спокойно проходит Томлянович во втором круге Roland Garros-2025

Итальянская теннисистка, четвертая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции. Во втором круге она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович (WTA №71).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) . В активе итальянки 3 подачи на вылет, 24 виннера, 4 из 6 реализованных брейки, а в пассиве – 29 невынужденных и 3 двойных ошибки.

Для соперниц это был первый очный поединок. В следующем раунде соревнований Паолини сыграет против победительницы матча Стародубцева/Потапова.