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Паолини спокойно проходит Томлянович во втором круге Roland Garros-2025
Уверенная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская теннисистка, четвертая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции. Во втором круге она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович (WTA №71).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-3). В активе итальянки 3 подачи на вылет, 24 виннера, 4 из 6 реализованных брейки, а в пассиве – 29 невынужденных и 3 двойных ошибки.
Для соперниц это был первый очный поединок. В следующем раунде соревнований Паолини сыграет против победительницы матча Стародубцева/Потапова.
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