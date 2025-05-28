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Паолини спокойно проходит Томлянович во втором круге Roland Garros-2025

Теннис
Обновлено

Уверенная победа

Паолини спокойно проходит Томлянович во втором круге Roland Garros-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская теннисистка, четвертая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции. Во втором круге она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович (WTA №71).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3). В активе итальянки 3 подачи на вылет, 24 виннера, 4 из 6 реализованных брейки, а в пассиве – 29 невынужденных и 3 двойных ошибки.

Для соперниц это был первый очный поединок. В следующем раунде соревнований Паолини сыграет против победительницы матча Стародубцева/Потапова.

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