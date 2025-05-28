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Монфис прокомментировал тяжелый старт на Roland Garros-2025

Теннис
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Приятный триумф

Монфис прокомментировал тяжелый старт на Roland Garros-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

"Я думаю, что мои ноги просто остановились. Я порезал руки. Это было первое, что произошло. Потом я думаю, что я как-то ударился коленом о землю, бетон. Это было немного болезненнее. Потом я еще и спину немного ударил, так что… Но, честно говоря, когда у тебя где-то болит больше, то оно доминирует. Колено тоже очень болело. На втором месте была спина. Но потом мне помогли противовоспалительные препараты.

Когда ты бьешся о что-то, твое тело просто сильно сокращается от шока. У меня было много адреналина, поэтому я испытывал сильный стресс, и мое тело не было таким расслабленным. Мышцы были напряжены. И чтобы почувствовать себя хорошо, нужно было расслабиться. Впоследствии я смог это сделать.

Это была отличная ночь для меня. Я сумел полностью сосредоточиться на матче. На это ушло некоторое время, но я чувствовал, что могу это сделать. Просто думал, ладно, теперь давайте играть. После матча я принял холодную ванную и это помогло. Руки болели очень, очень сильно. Относительно спины мне с этим помог физиотерапевт. Я бы сказал, что не очень волнуюсь. Я смог нормально играть и двигаться. Надеюсь, что проснусь в хорошем настроении. Завтра намерен тренироваться достаточно рано и не планирую менять расписание.

Я чувствую, что у меня есть вера. Вера в себя, вера в то, что даже если я уступаю, я должен найти решение. Я думаю, что это ощущение, что я должен найти решение, здесь оно становится даже больше. Я продолжаю сражаться с соперником, со своими мыслями, потому что это никогда не бывает легко и в голове. Честно говоря это вера в себя. На Гаррос все немного по-другому, поэтому я даже больше выкладываюсь" – сказал Гаэль.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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