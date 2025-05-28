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Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

Теннис

Пришлось хорошенько поработать

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проходит в следующий раунд Открытого чемпионата Франции 2025 в Париже. В матче второго раунда украинка победила представительницу Венгрии Анну Бондарь.

Ролан Гаррос-2025. Второй круг

Анна Бондарь — Элина Свитолина 6:7, 5:7

Поединок длился 1 час 57 минут. В первом сете Свитолина имела шансы завершить партию раньше, но не реализовала сетболы на приеме в 10-м и 12-м геймах. Однако на тай-брейке украинка одержала победу. Второй сет также был сложным: Элина уступала 0:2 с брейком, но сумела отыграться. Благодаря уверенной игре и характеру Свитолина переломила ход матча и получила путевку в 1/16 финала.

Следующей соперницей Элины станет победительница пары Донна Векич – Бернарда Пера.

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Элина Свитолина
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