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Юлия Стародубцева впервые в карьере вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Теннис

Хороший матч провела украинка

Юлия Стародубцева впервые в карьере вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает борьбу в Открытом чемпионате Франции 2025 в Париже.

В матче второго круга она одержала победу над «нейтральной» теннисисткой Анастасией Потаповой в двух сетах.

Ролан Гаррос-2025. Второй круг.

Юлия Стародубцева — Анастасия Потапова 7:6(4), 6:2

Матч длился 1 час 42 минуты. Попав в основную сетку как лаки-лузерка, Стародубцева начала турнир с волевой победы над немкой Тамарой Корпач в первом раунде. Во втором круге Юлия столкнулась с Потаповой, которая опережает ее на 44 позиции в рейтинге WTA. Это была первая встреча между теннисистками.

В первом сете игра дошла до тай-брейка, где Стародубцева, уступая 1:3, выиграла шесть из семи следующих розыгрышей, выиграв сет со счетом 7:4. Во второй партии Стародубцева сделала рывок 3:0, хотя Потапова сократила отставание до 2:4. Реализовав брейкпойнт в напряженном гейме, украинка уверенно подала на матч при счете 5:2, использовав первый матчбол.

Эта победа стала знаковой для Юлии, ведь впервые в карьере она вышла в третий раунд турнира такого уровня. Ранее ее лучшим результатом был второй круг Уимблдона-2024.

В третьем раунде она встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

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