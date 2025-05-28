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Карлос Алькарас вышел в третий круг Ролан Гаррос-2025
Испанец продолжает борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг "Ролан Гаррос", одержав победу над венгром Фабианом Марожаном.
Ролан Гаррос. Второй круг
Карлос Алькарас — Фабиан Марожан 6:1, 4:6, 6:1, 6:2
Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Алькарас сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 из 17 брейк-пойнтов. Марожан сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Джованни Мпетчи Перрикаром и представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром.
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