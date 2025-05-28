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Ролан Гаррос-2025. Каспер Рууд уступил 41-й ракетке во втором круге
Норвежец потерпел неожиданное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский теннисист восьмая ракетка мира Каспер Рууд уступил сопернику из Португалии 41-му номеру рейтинга Нуну Боржешу в матче второго круга "Ролан Гаррос" — 2025.
Ролан Гаррос. Второй круг
Нуну Боржеш — Каспер Рууд 2:6, 6:4, 6:1, 6:0
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За это время норвежец реализовал 3 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил восемь эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Португалец не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 11 и выполнил восемь эйсов.
В третьем сете Рууд взял медицинский тайм-аут, но продолжил играть, несмотря на проблемы со здоровьем.
В следующем круге соревнований Нуну Боржеш сыграет с 25-м сеяным на турнире австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который ранее обыграл чилийца Алехандро Табило.
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