Ангелина Калинина - Лоис Буассон. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 29.05.2025

Ангелина Калинина продолжает свой путь на Roland Garros после уверенной победы в первом круге. Каковы шансы украинки в предстоящем поединке с хозяйкой корта Лоис Буассон?

Roland Garros-2025. Второй круг (1/32 финала)

Париж. Корт №7.

29.05.2025. Начало – не ранее 15:00 по Киеву.

Ангелина Калинина (Украина, WTA 113) - Лоис Буассон (Франция, WTA 361)

Ангелина Калинина

Сенсацией сам факт победы Калининой в стартовом раунде не стал, но разгром ее соперницы (6:1, 6:2) мало кто ожидал. Как видим, игровой тонус Ангелина после месячного отсутствия из-за болезни не утратила.

В матче с Аванесян Калинина больше чем в два раза превзошла армянку по количеству виннерсов (26 на 12), отыграла 6 из 8 брейк-поинтов и без проблем принимала ее вторую подачу, выиграв на ней аж 86% розыгрышей.





Игра против Буассон станет для Ангелины пятой в текущем сезоне на грунтовом покрытии. В случае победы 28-летняя украинка повторит свой лучший результат на турнирах Большого Шлема в виде третьего круга. До этой стадии она ранее добиралась на Australian Open-2023.

Лоис Буассон

По итогам первого круга Буассон стала самой низкорейтинговой теннисисткой в основной сетке Roland Garros-2025.

Впервые в своей карьере организаторы парижского мейджора предоставили Лоис прямую путевку в 1/64 финала (с 2021 по 2023 годы она проигрывала в квалификации), и она предоставленной возможностью воспользовалась как нельзя лучше, неожиданно отправив домой 24-ю сеяную Мертенс (6:4, 4:6, 6:3).





Завоевав титул ITF в Сен-Мало в прошлом году и, тем самым, поднявшись на 152-ю позицию в рейтинге (личный рекорд), карьера Буассон пошла на спад. Почти весь нынешний сезон 22-летняя француженка проводит на грунте, но набрать форму ей удалось аж к середине года, взяв челленджер в Сен-Годане перед началом домашнего Шлема.

Личные встречи

Два очных матча Калининой и Буассон остались за Ангелиной. В квалификации Roland Garros-2021 украинка победила со счетом 6:4, 6:3, в Контерексевиле (в том же году) - со счетом 6:2, 6:1.

Ангелина Калинина - Лоис Буассон. Ставки и коэффициенты

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Ангелина Калинина - Лоис Буассон. Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на превосходство Калининой в классе, стоит заметить, что Буассон находится в, вероятно, лучшей форме в своей карьеры. Значительную роль также может сыграть и поддержка французских трибун. Так что легкой прогулки, как в матче с Аванесян, не предвидится.

Наш прогноз - тотал геймов больше (21,5) за 1,83.