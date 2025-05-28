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Алькарас: Финал Ролан Гаррос — это слишком далеко, чтобы думать об этом прямо сейчас
У испанца есть все шансы
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, задумывается ли он о возможной встрече в финале "Ролан Гаррос" – 2025 с итальянцем Янником Синнером.
"Финал — это слишком далеко, чтобы думать об этом прямо сейчас. Кто знает? Да, приятно, что я выиграл у него последние четыре матча — это понятно. Но я не знаю, встретимся ли мы вообще на этом турнире. Финал ещё очень далеко, чтобы зацикливаться на нём сейчас", – сказал Алькарас после матча второго круга турнира.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Алькарас сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который был сильнее француза Джованни Мпетчи Перрикара (7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:4.
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