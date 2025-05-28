Ролан Гаррос-2025. Стефанос Циципас сенсационно уступил 167-й ракетке мира

20-я ракетка мира грек Стефанос Циципас неожиданно проиграл во втором круге "Ролан Гаррос" – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга).

Ролан Гаррос. Второй круг

Стефанос Циципас — Маттео Джиганте 4:6, 7:5, 2:6, 4:6

Матч длился 2 часа 8 минут. За время игры Циципас сделал четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. Джиганте смог сделать за матч девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Напомним, что "Ролан Гаррос" – 2025 проходит с 25 мая по 8 июня.