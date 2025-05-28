Даяна Ястремская вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает выступать на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит в Париже. Во втором круге она в двух сетах переиграла "нейтральную" теннисистку Диану Шнайдер.

Матч длился 1 час 50 минут. Ястремская начала матч далеко не лучшим образом и после нескольких минут игры уступала 0:4. Однако она совершила невероятный камбэк и сумела не только вернуться в игру, но и переломить ход игры, одержав победу. Во втором сете Даяна также продемонстрировала характер и забрала его себе. Этот матч стал реваншем для Ястремской, которая в прошлом году уступила Шнайдер в 1/8 финала травяного турнира в Бад-Хомбурге.

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Ястремская стала третьей украинкой в третьем раунде Ролан Гаррос-2025. В следующем круге она сыграет еще с одной "нейтральной" теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Ролан Гаррос-2025. 1/32 финала

Диана Шнайдер — Даяна Ястремская 5:7, 5:7