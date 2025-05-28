Стефанос Циципас покинет топ-20 впервые за 7 лет

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с августа 2018 года покинет топ-20 рейтинга ATP. Он опустится минимум на 25-е место.

Сегодня, 28 мая, 20-я ракетка мира Циципас неожиданно проиграл во втором круге "Ролан Гаррос" – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.