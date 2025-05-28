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Стефанос Циципас покинет топ-20 впервые за 7 лет
Грек показывает ужасный теннис
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с августа 2018 года покинет топ-20 рейтинга ATP. Он опустится минимум на 25-е место.
Сегодня, 28 мая, 20-я ракетка мира Циципас неожиданно проиграл во втором круге "Ролан Гаррос" – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Маттео Джиганте сыграет с американцем Беном Шелтоном.
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