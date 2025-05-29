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Элина Свитолина - Бернарда Пера. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
Элина Свитолина - Бернарда Пера. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.05.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка Украины продолжает свой путь на Roland Garros. Соперницей Элины Свитолины в третьем круге станет представительница США Бернарда Пера.
Roland Garros-2025. Третий круг (1/16 финала)
Париж. Корт им. Симонн Матье.
30.05.2025. Начало – не ранее 17:00 по Киеву.
Элина Свитолина (Украина, WTA 14) - Бернарда Пера (США, WTA 83)
Элина Свитолина
Несмотря на уверенный проход Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1) в стартовом раунде, далее у Элины неожиданно возникли проблемы с Анной Бондар (7:6, 7:5). За всю игру соперницы заработали одинаковое количество брейк-поинтов (6) - на один из них больше реализовала Свитолина (3 против 2).
"Были сложные условия с ветром, дождем, также с паузой в матче в начале первого сета. Да, много всего... Было сложно как мне, так и ей. Анна также играла действительно хорошо. Думаю, что буквально несколько очков решили исход поединка", - сказала после матча 30-летняя украинка.
Победа над Перой может стать для Свитолиной 15-й на грунтовом покрытии в текущем сезоне. И таком случае Элина как минимум защитит очки за свой прошлогодний результат на Roland Garros в виде четвертого круга.
Бернарда Пера
После восхождения на наивысшее место (23-е) в рейтинге в карьере в середине 2023-го года, Бернарда сильно за это время сдала.
Учитывая негативный баланс Перы по выигранным/проигранным матчам в этом сезоне, ее выход в третий круг Roland Garros можно расценивать как мини-сенсацию.
"Она неудобная соперница, потому что является левшой. Я уже играла против нее, я знаю чего ожидать. Она достаточно агрессивно играет и неплохо подает", - охарактеризовала игру будущей соперницы Свитолина.
В течение мейджора Пера уже успела отправить на пенсию хозяйку корта Каролин Гарсию (6:4, 6:4), а также выбила 19-ю сеяную Донну Векич (6:2, 4:6, 7:6).
Личные встречи
Единственный раз эти теннисистки встречались между собой в далеком 2013-м году. В тяжелой борьбе победу тогда вырвала Свитолина - 6:1, 3:6, 6:4.
Элина Свитолина - Бернарда Пера. Ставки и коэффициенты
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Элина Свитолина - Бернарда Пера. Прогноз от UA-Футбол
Пера впервые за долгое время набрала хорошую форму, и довольно уверенно действует на своей подаче, так что слишком легко Элине вряд ли будет.
Наш прогноз - победа Свитолиной и тотал геймов больше (17,5) с общим коэффициентом 1,65.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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