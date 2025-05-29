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Свитолина прокомментировала выход в третий раунд Roland Garros-2025

Теннис
Обновлено

Был непростой матч

Свитолина прокомментировала выход в третий раунд Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась своими впечатлениями от победы в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.

"Сегодня был непростой поединок. Были сложные условия с ветром, дождем и с паузой в матче в начале первого сета. Да, много всего... Было сложно как мне, так и ей. Анна тоже играла действительно хорошо. Думаю, что буквально несколько очков решили результат поединка. Я рада, что смогла остаться спокойной на важных мячах, сыграть активно, агрессивно. Это для меня важно, и для победы это нужно. В общем, это был хороший матч. Я очень рада победе в двух сетах.

Она (Бернарда Пера - прим) неудобная соперница, потому что она левша. Я уже играла против нее, знаю чего ждать. Она довольно агрессивно играет и хорошо подает. Этого и нужно от нее ждать. И потом уже мне потренировать свою игру немного, потому что сегодня игра была адаптивной, не было четких выполненных движений, потому что ветер не позволял это делать. Поэтому моя задача будет на тренировке снова почувствовать свои удары и потренировать подачу, чтобы быть готовой к следующему матчу" – сказала Элина.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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