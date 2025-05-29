Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк: Мне повезло, что рядом правильные люди. Фото
Хорошая команда, но результата нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие моменты командной подготовки к последним турнирам. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Мудрик мог бы быть с трофеем. Финал Лиги конференций. Бетис - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
- Финал Лиги Конференций. Бетис – Челси 1:4. Камбек ценой в трофей
- Элина Свитолина - Анна Бондар. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 28.05.2025
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000