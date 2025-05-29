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Костюк: Мне повезло, что рядом правильные люди. Фото

Теннис
Обновлено

Хорошая команда, но результата нет

Костюк: Мне повезло, что рядом правильные люди. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие моменты командной подготовки к последним турнирам. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

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