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Ястремская показала самые яркие моменты второго круга Roland Garros-2025. Фото
Великолепная игра от Даяны
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №45) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты второго круга Roland Garros-2025. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
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