Стародубцева: Я до сих пор не понимаю, что сделала

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала выход в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.

"Я до сих пор не понимаю, что сделала. Еще не успела сказать себе: "Я – молодец" (смеется). Возможно, вечером выдохну и наконец-то осознаю, что я сделала. Всё пошло хорошо вообще со стартового розыгрыша. Он был длинным, и я его выиграла – это придало мне уверенность. Как часто бывает, соперница ее немного потеряла. И гейм завершился моим брейком.

Можно сказать, что ключевым моментом стал тай-брейк, особенно важным был розыгрыш на ее подаче при счете 3:3. Она вышла в сетку, а я угадала направление и сыграла по линии, обведя ее. Думаю, именно этот мяч оказал большое влияние на результат сета.

Насколько на ход матча повлияли условия? В самом деле, ветер создавал очень сложные условия. Мог два гейма не дуть вообще, а потом резко начать мешать порывами. В таких условиях нужно было качественно защищаться. Кстати, интересно было бы узнать, сколько у меня невынужденных ошибок – этим компонентом я сегодня вполне довольна (27 против 46 у соперницы – прим.).

Что касается следующего матча против Жасмин Паолини, скажу, что мне не так много импонируют среди соперниц. Но Паолини и Мухова – мои любимые игроки. Очень интересно будет сыграть с итальянкой. Можно сказать, что у нас схожие стили. К тому же, сейчас она - финалистка прошлогоднего Ролан Гаррос, где ее остановила Ига Швентек" – сказала Юля.