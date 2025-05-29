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История завершилась: Джокович впервые за долгое время не сыграет на главной арене Grand Slam
Легендарный день
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, шестая ракетка мира Новак Джокович сегодня, 29 мая, сыграет матч второго круга Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет француз Корентен Муте (АТР №73).
Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по киевскому времени, а главной ареной противостояния станет корт Suzanne-Lenglen.
После 63 матчей подряд на крупнейших аренах каждого турнира Большого шлема Новак впервые сыграет на стадионе, втором по значимости.
Его серия продолжалась три года и стала самой длинной из всех игроков, играющих на главных кортах.
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