История завершилась: Джокович впервые за долгое время не сыграет на главной арене Grand Slam

Сербский теннисист, шестая ракетка мира Новак Джокович сегодня, 29 мая, сыграет матч второго круга Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет француз Корентен Муте (АТР №73).

Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по киевскому времени, а главной ареной противостояния станет корт Suzanne-Lenglen.

После 63 матчей подряд на крупнейших аренах каждого турнира Большого шлема Новак впервые сыграет на стадионе, втором по значимости.

Его серия продолжалась три года и стала самой длинной из всех игроков, играющих на главных кортах.