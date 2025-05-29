Пегула победила Ли и вышла в третий круг RG-2025

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA №3) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче 1/32 соревнований она победила свою соотечественницу Энн Ли (WTA №55).

Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) . В активе Джессики 1 подача на вылет, 24 виннера, 3 из 10 реализованных брейки, 6 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 23 невынужденных ошибки.

Это была вторая очная встреча между теннисистками, счет стал 1-1. В следующем раунде Пегула сыграет против чешки Маркеты Вондрушевой (WTA №96).