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Ястремская поделилась ожиданиями от матча третьего круга RG-2025

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Ястремская поделилась ожиданиями от матча третьего круга RG-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции против "нейтралки" Людмилы Самсоновой.

"Кажется, мы ни разу не играли. По крайней мере, я не припомню. Я не собираюсь ничего менять. Все зависит от меня. Я буду продолжать играть в своем вайбе. Без лишних ожиданий. Хочу оставаться реалисткой: выйти на корт – и будь, как будет.

Сегодня, например, мои ожидания не совпали с реальностью. Увидим, что будет дальше. Вроде бы играла два дня неплохо, но в нашем спорте, особенно в женском, часто бывает: новый день - новый теннис" - сказала Даяна.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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