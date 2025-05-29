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Янник Синнер разгромил Ришара Гаске во втором круге Ролан Гаррос-2025

Теннис

Уверенная победа

Янник Синнер разгромил Ришара Гаске во втором круге Ролан Гаррос-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг "Ролан Гаррос" — 2025.

Ролан Гаррос. Второй круг

Янник Синнер — Ришар Гаске 6:3, 6:0, 6:4

В матче второго круга Синнер обыграл бывшую седьмую ракетку мира, 38-летнего француза Ришара Гаске, который на "Ролан Гаррос" завершает карьеру.

Соперником Синнера за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" станет 34-я ракетка мира чех Иржи Легечка.

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Янник Синнер
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