Янник Синнер установил уникальное достижение на Ролан Гаррос-2025

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для Открытой эры в мужском теннисе, пишет Opta Ace.

Синнер стал первым игроком Открытой эры, которому удалось выиграть свои первые 18 матчей в мужском одиночном разряде турниров "Большого шлема" с игроками, для которых эти мэйджоры были домашними.

Рекордную 18-ю победу Синнер одержал сегодня, 29 мая. Во втором круге "Ролан Гаррос" — 2025 Янник со счётом 6:3, 6:0, 6:4 одолел бывшую седьмую ракетку мира 38-летнего француза Ришара Гаске.