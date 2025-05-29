Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер установил уникальное достижение на Ролан Гаррос-2025
Итальянец одержал уверенную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальное достижение для Открытой эры в мужском теннисе, пишет Opta Ace.
Синнер стал первым игроком Открытой эры, которому удалось выиграть свои первые 18 матчей в мужском одиночном разряде турниров "Большого шлема" с игроками, для которых эти мэйджоры были домашними.
Рекордную 18-ю победу Синнер одержал сегодня, 29 мая. Во втором круге "Ролан Гаррос" — 2025 Янник со счётом 6:3, 6:0, 6:4 одолел бывшую седьмую ракетку мира 38-летнего француза Ришара Гаске.
Популярное сейчас
- Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Пять украинок сыграют на Ролан Гаррос-2025: оцениваем шансы наших девушек
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО