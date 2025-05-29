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Чемпионка US Open-2023 вышла в третий раунд Ролан Гаррос-2025
Американская теннисистка уверенно одолела 172-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг "Ролан Гаррос" — 2025.
В матче второго круга Гауфф одолела 172-ю ракетку мира 18-летнюю чешку Терезу Валентову.
Ролан Гаррос. Второй круг
Кори Гауфф — Тереза Валентова 6:2, 6:4
Встреча Гауфф с Валентовой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Терезы два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Следующей соперницей Гауфф в Париже станет 47-я ракетка мира из Чехии Мари Боузкова.
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