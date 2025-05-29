Ангелина Калинина покидает Ролан Гаррос-2025

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла преодолеть 1/32 финала Открытого чемпионата Франции-2025. В матче второго круга она уступила хозяйке турнира Луа Буассон.

Ролан Гаррос-2025. 1/32 финала

Ангелина Калинина – Луа Буассон: 1:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 3 минуты. За это время украинка сделала 1 двойную ошибку и не реализовала ни единого брейкпоинта. В свою очередь Буассон сделала 3 подачи навылет, допустила 1 двойную и реализовала 4 из 5 брейков.

В следующем круге соревнований француженка сыграет с победительницей матча Паркс - Жакемо.