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Ангелина Калинина покидает Ролан Гаррос-2025
Тяжелый матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла преодолеть 1/32 финала Открытого чемпионата Франции-2025. В матче второго круга она уступила хозяйке турнира Луа Буассон.
Ролан Гаррос-2025. 1/32 финала
Ангелина Калинина – Луа Буассон: 1:6, 2:6
Матч продлился 1 час и 3 минуты. За это время украинка сделала 1 двойную ошибку и не реализовала ни единого брейкпоинта. В свою очередь Буассон сделала 3 подачи навылет, допустила 1 двойную и реализовала 4 из 5 брейков.
В следующем круге соревнований француженка сыграет с победительницей матча Паркс - Жакемо.
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