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Ролан Гаррос-2025. Джокович вышел в третий круг соревнований
Серб выиграл все три сета
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" шестая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл французского теннисиста Корентена Муте в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович — Корентен Муте 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)
Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Джокович сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти. Его соперник четыре раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.
Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия). Их встреча проходит в эти минуты.
Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал "Ролан Гаррос" – в 2016, 2021 и 2023 годах.
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