  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос-2025. Джокович вышел в третий круг соревнований

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос-2025. Джокович вышел в третий круг соревнований

Теннис
Обновлено

Серб выиграл все три сета

Ролан Гаррос-2025. Джокович вышел в третий круг соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" шестая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл французского теннисиста Корентена Муте в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович — Корентен Муте 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Джокович сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти. Его соперник четыре раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия). Их встреча проходит в эти минуты.

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал "Ролан Гаррос" – в 2016, 2021 и 2023 годах.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина - Бернарда Пера. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
yellow-arrow
Чемпионка US Open-2023 вышла в третий раунд Ролан Гаррос-2025
yellow-arrow
Ангелина Калинина покидает Ролан Гаррос-2025
Новак Джокович Ролан Гаррос Корентен Муте
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости