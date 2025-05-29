Ролан Гаррос-2025. Джокович вышел в третий круг соревнований

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" шестая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл французского теннисиста Корентена Муте в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025.

Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович — Корентен Муте 6:3, 6:2, 7:6 (7:1)

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Джокович сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти. Его соперник четыре раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Победитель данного противостояния в третьем круге сразится с матча Денис Шаповалов (Канада) — Филип Мисолич (Австрия). Их встреча проходит в эти минуты.

Напомним, 38-летний Джокович трижды выигрывал "Ролан Гаррос" – в 2016, 2021 и 2023 годах.