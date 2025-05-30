Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025

Второй поединок на Roland Garros для Даяны Ястремской с нейтральной россиянкой. Противостоять украинке будет находящаяся в топ-20 мирового рейтинга Людмила Самсонова.

Roland Garros-2025. Третий круг (1/16 финала)

Париж. Корт №7.

30.05.2025. Начало – не ранее 13:00 по Киеву.

Даяна Ястремская (Украина, WTA 48) - Людмила Самсонова (WTA 18)

Даяна Ястремская

Не слишком удачно начав оба своих матча на турнире, Ястремская все-таки смогла выйти в третий круг, и повторить свой прошлогодний результат.

Первую игру Даяна выиграла у Дестани Аявы (7:5, 6:1), а дальше за час и 51 минуту прошла Диану Шнайдер (7:5, 7:5). Причем, в стартовом сете с последней 25-летняя украинка уступала со счетом 0:4.





Стоит отметить, что в поединке со Шнайдер Ястремская набила на 19 виннерсов больше, чем с Аявой, но в то же время гораздо хуже подавала первым мячом (48% попадания против 62%).

"Я не собираюсь ничего менять. Все зависит от меня. Я буду продолжать играть в своем вайбе. Без лишних ожиданий. Хочу оставаться реалисткой: выйти на корт – и будь, как будет", - поделилась ожиданиями от следующей встречи уроженка Одессы.

Людмила Самсонова

Так же, как и Ястремская, Самсонова защитила очки за третий круг. Несмотря на везение с жеребьевкой, Людмила не сказать чтобы слишком уверенно обыграла как Майар Шериф (7:6, 6:2), так и Лейре Ромеро (6:3, 6:3).

Сильной стороной Самсоновой можно считать игру на приеме и первую подачу (при двух эйсах в двух поединках она на ней выиграла 76% и 67% розыгрышей).





Грунтовый сезон для 26-летней теннисистки начался крайне неудачно, но начиная с турнира в Страсбуре на позапрошлой неделе она нашла игровой ритм, выиграв в шести из семи последних матчей на этом покрытии.

Личные встречи

Ранее Ястремская и Самсонова между собой не играли.

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Ставки и коэффициенты

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Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Прогноз от UA-Футбол

Обе теннисистки совсем не славятся своей стабильностью, так что можно ожидать качели в течение всей игры.

Наш прогноз - тотал сетов больше 2,5 (да) с коэффициентом 2,35.