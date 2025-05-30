  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025

Теннис
Обновлено

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.05.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025

Roland Garros

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй поединок на Roland Garros для Даяны Ястремской с нейтральной россиянкой. Противостоять украинке будет находящаяся в топ-20 мирового рейтинга Людмила Самсонова.

Roland Garros-2025. Третий круг (1/16 финала)

Париж. Корт №7.

30.05.2025. Начало – не ранее 13:00 по Киеву.

Даяна Ястремская (Украина, WTA 48) - Людмила Самсонова (WTA 18)

Содержание

Даяна Ястремская

Не слишком удачно начав оба своих матча на турнире, Ястремская все-таки смогла выйти в третий круг, и повторить свой прошлогодний результат.

Первую игру Даяна выиграла у Дестани Аявы (7:5, 6:1), а дальше за час и 51 минуту прошла Диану Шнайдер (7:5, 7:5). Причем, в стартовом сете с последней 25-летняя украинка уступала со счетом 0:4.

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025 - изображение 1

Стоит отметить, что в поединке со Шнайдер Ястремская набила на 19 виннерсов больше, чем с Аявой, но в то же время гораздо хуже подавала первым мячом (48% попадания против 62%).

"Я не собираюсь ничего менять. Все зависит от меня. Я буду продолжать играть в своем вайбе. Без лишних ожиданий. Хочу оставаться реалисткой: выйти на корт – и будь, как будет", - поделилась ожиданиями от следующей встречи уроженка Одессы.

Людмила Самсонова

Так же, как и Ястремская, Самсонова защитила очки за третий круг. Несмотря на везение с жеребьевкой, Людмила не сказать чтобы слишком уверенно обыграла как Майар Шериф (7:6, 6:2), так и Лейре Ромеро (6:3, 6:3).

Сильной стороной Самсоновой можно считать игру на приеме и первую подачу (при двух эйсах в двух поединках она на ней выиграла 76% и 67% розыгрышей).

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025 - изображение 2

Грунтовый сезон для 26-летней теннисистки начался крайне неудачно, но начиная с турнира в Страсбуре на позапрошлой неделе она нашла игровой ритм, выиграв в шести из семи последних матчей на этом покрытии.

Личные встречи

Ранее Ястремская и Самсонова между собой не играли.

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Ставки и коэффициенты

Favbet
2.35
-
1.60
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Прогноз от UA-Футбол

Обе теннисистки совсем не славятся своей стабильностью, так что можно ожидать качели в течение всей игры.

Наш прогноз - тотал сетов больше 2,5 (да) с коэффициентом 2,35.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина - Бернарда Пера. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
yellow-arrow
Ролан Гаррос-2025. Джокович вышел в третий круг соревнований
yellow-arrow
Чемпионка US Open-2023 вышла в третий раунд Ролан Гаррос-2025
Прогнозы Даяна Ястремская Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости