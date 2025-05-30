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Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.05.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол
Roland Garros
Второй поединок на Roland Garros для Даяны Ястремской с нейтральной россиянкой. Противостоять украинке будет находящаяся в топ-20 мирового рейтинга Людмила Самсонова.
Roland Garros-2025. Третий круг (1/16 финала)
Париж. Корт №7.
30.05.2025. Начало – не ранее 13:00 по Киеву.
Даяна Ястремская (Украина, WTA 48) - Людмила Самсонова (WTA 18)
Даяна Ястремская
Не слишком удачно начав оба своих матча на турнире, Ястремская все-таки смогла выйти в третий круг, и повторить свой прошлогодний результат.
Первую игру Даяна выиграла у Дестани Аявы (7:5, 6:1), а дальше за час и 51 минуту прошла Диану Шнайдер (7:5, 7:5). Причем, в стартовом сете с последней 25-летняя украинка уступала со счетом 0:4.
Стоит отметить, что в поединке со Шнайдер Ястремская набила на 19 виннерсов больше, чем с Аявой, но в то же время гораздо хуже подавала первым мячом (48% попадания против 62%).
"Я не собираюсь ничего менять. Все зависит от меня. Я буду продолжать играть в своем вайбе. Без лишних ожиданий. Хочу оставаться реалисткой: выйти на корт – и будь, как будет", - поделилась ожиданиями от следующей встречи уроженка Одессы.
Людмила Самсонова
Так же, как и Ястремская, Самсонова защитила очки за третий круг. Несмотря на везение с жеребьевкой, Людмила не сказать чтобы слишком уверенно обыграла как Майар Шериф (7:6, 6:2), так и Лейре Ромеро (6:3, 6:3).
Сильной стороной Самсоновой можно считать игру на приеме и первую подачу (при двух эйсах в двух поединках она на ней выиграла 76% и 67% розыгрышей).
Грунтовый сезон для 26-летней теннисистки начался крайне неудачно, но начиная с турнира в Страсбуре на позапрошлой неделе она нашла игровой ритм, выиграв в шести из семи последних матчей на этом покрытии.
Личные встречи
Ранее Ястремская и Самсонова между собой не играли.
Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Ставки и коэффициенты
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Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Прогноз от UA-Футбол
Обе теннисистки совсем не славятся своей стабильностью, так что можно ожидать качели в течение всей игры.
Наш прогноз - тотал сетов больше 2,5 (да) с коэффициентом 2,35.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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