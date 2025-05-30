Юлия Стародубцева - Жасмин Паолини. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025

30 мая Юлия Стародубцева сыграет на центральном корте Roland Garros. Сможет ли четвертая ракетка Украины навязать борьбу одной из фавориток турнира Жасмин Паолини?

Roland Garros-2025. Третий круг (1/16 финала)

Париж. Корт имени Филиппа Шатрие.

30.05.2025. Начало – не ранее 16:30 по Киеву.

Юлия Стародубцева (Украина, WTA 81) - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4)

Юлия Стародубцева

Благодаря победе над Анастасией Потаповой (7:6, 6:2) в предыдущем раунде Юлия сумела впервые в карьере выйти в третий круг мейджора. Также по итогам этого турнира уроженка Каховки поднимется на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA.





"Я до сих пор не понимаю, что сделала. Еще не успела сказать себе: "Я – молодец". Мне не так много импонируют среди соперниц. Но Паолини и Мухова – мои любимые игроки. Очень интересно будет сыграть с итальянкой. Можно сказать, что у нас схожие стили", - отметила в комментарии Стародубцева.

Примечательно, что такого результата Стародубцева достигла, попав в основную сетку Roland Garros в качестве лаки-лузера, уступив в квалификации Саре Бейлек. Учитывая хорошее до этого выступление в Мадриде (4-й круг), Юлия может смело себе заносить в актив грунтовую часть сезона-2025.

Жасмин Паолини

До середины марта Паолини дала критикам много оснований для того, чтобы считать ее прошлогодний прорыв чистой случайностью. Однако, далее 29-летняя итальянка набрала отличный ход, дойдя до полуфиналов в Майами и Штутгарте (и там, и там ее остановила первая ракетка мира Соболенко), а 17 мая и вовсе завоевала домашний тысячник в Риме.





Сейчас Жасмин проводит один из самых ответственных для себе отрезков сезона, так как в 2024-м она дошла до финалов на Roland Garros и Wimbledon, и теперь эти очки надо если не защищать или заработать больше, то как минимум не так много растерять.

Что касается непосредственно текущего турнира, то пока Паолини смотрится весьма уязвимо. Жасмин отдала сет 87-й ракеткой мире Юань Юэ (6:1, 4:6, 6:3) и не показала ничего сверхъестественного в поединке с прошедшей своей праймовый период Айлой Томлянович (6:3, 6:3).

Личные встречи

Будущее противостояние станет первым между Стародубцевой и Паолини.

Юлия Стародубцева - Жасмин Паолини. Ставки и коэффициенты

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Юлия Стародубцева - Жасмин Паолини. Прогноз от UA-Футбол

Хоть и в положительный исход для Стародубцевой по итогам встречи не верится, но глядя на выступления Паолини в первых кругах, можно со скепсисом подойти к уверенности букмекеров в легкой победе представительницы Италии.

Наш прогноз - фора на Стародубцеву (+6,5) с коэффициентом 2,10.