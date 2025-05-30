Свентек: Сейчас я чувствую положительную энергию, я довольна своим выступлением на RG-2025

Пятая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о своем самочувствии во время выступления на Открытом чемпионате Франции.

"Честно говоря, последние недели, каждый раз, когда я выходила на корт, я чувствовала себя по-разному. Иногда я чувствовала себя суперуверенной и все такое, а иногда мне просто не хватало энергии. Поэтому было тяжело ориентироваться на этом. Честно говоря, иногда это просто случается, не каждый день будет одинаковым. Да, это совсем другой турнир. Я также хотела использовать время, оставшееся перед турниром, чтобы поработать над некоторыми вещами, о чем я уже рассказывала, и немного изменить то, как я была настроена, больше быть "здесь и сейчас" и бороться за все. Так что да, я чувствую себя хорошо, и это все. Посмотрим, что будет в будущем. Но эти два матча были очень сильными, поэтому я довольна своим выступлением.

Сейчас я ощущаю положительную энергию. Если я буду думать о каждой ошибке и о том, что я не делаю все пять вещей, которые я должна изменить в своем бэкхенде, и четыре вещи, которые я должна изменить в своем форхенде, у меня никогда не будет энергии, чтобы добежать до всего. Это просто потребует слишком много внимания. Может, лучше отпустить это и просто бежать к мячу. Так что в последнее время не то, чтобы у меня не было энергии... Но вы, наверное, видели, что я даже не бежала за мячами. Я думаю, что это было больше потому, что я была занята этими мыслями в своей голове, а не просто боролась на корте с игрой, которая у меня есть. Возможно, она не идеальна, но нужно брать и просто играть" – сказала Ига.