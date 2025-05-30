  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свентек: Сейчас я чувствую положительную энергию, я довольна своим выступлением на RG-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свентек: Сейчас я чувствую положительную энергию, я довольна своим выступлением на RG-2025

Теннис
Обновлено

Комментарий польки

Свентек: Сейчас я чувствую положительную энергию, я довольна своим выступлением на RG-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пятая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о своем самочувствии во время выступления на Открытом чемпионате Франции.

"Честно говоря, последние недели, каждый раз, когда я выходила на корт, я чувствовала себя по-разному. Иногда я чувствовала себя суперуверенной и все такое, а иногда мне просто не хватало энергии. Поэтому было тяжело ориентироваться на этом. Честно говоря, иногда это просто случается, не каждый день будет одинаковым. Да, это совсем другой турнир. Я также хотела использовать время, оставшееся перед турниром, чтобы поработать над некоторыми вещами, о чем я уже рассказывала, и немного изменить то, как я была настроена, больше быть "здесь и сейчас" и бороться за все. Так что да, я чувствую себя хорошо, и это все. Посмотрим, что будет в будущем. Но эти два матча были очень сильными, поэтому я довольна своим выступлением.

Сейчас я ощущаю положительную энергию. Если я буду думать о каждой ошибке и о том, что я не делаю все пять вещей, которые я должна изменить в своем бэкхенде, и четыре вещи, которые я должна изменить в своем форхенде, у меня никогда не будет энергии, чтобы добежать до всего. Это просто потребует слишком много внимания. Может, лучше отпустить это и просто бежать к мячу. Так что в последнее время не то, чтобы у меня не было энергии... Но вы, наверное, видели, что я даже не бежала за мячами. Я думаю, что это было больше потому, что я была занята этими мыслями в своей голове, а не просто боролась на корте с игрой, которая у меня есть. Возможно, она не идеальна, но нужно брать и просто играть" – сказала Ига.

Чемпионка US Open-2023 вышла в третий раунд Ролан Гаррос-2025

По теме
yellow-arrow
Циципас прокомментировал поражение во втором круге RG-2025
yellow-arrow
Юлия Стародубцева - Жасмин Паолини. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
yellow-arrow
Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости