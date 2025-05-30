  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас прокомментировал поражение во втором круге RG-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас прокомментировал поражение во втором круге RG-2025

Теннис
Обновлено

Что-то явно пошло не так

Циципас прокомментировал поражение во втором круге RG-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №20) прокомментировал поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции в матче против итальянца Маттео Гиганте (АТР №167).

"Это разочарование. Я ожидал больших достижений за эти две недели. Поэтому так рано вылететь из такого турнира мне очень больно, и я попробую проанализировать, что пошло не так, и поработать над этим. Конечно, я должен отдать должное своему сопернику, потому что он играл невероятно. Его атлетизм и решительность на протяжении всего матча поразили меня, и сегодня он был для меня очень сильным соперником. Желаю ему удачи на этом турнире. Я думаю, он может показать здесь великие вещи" – сказал Стефанос.

Чемпионка US Open-2023 вышла в третий раунд Ролан Гаррос-2025

По теме
yellow-arrow
Свентек: Сейчас я чувствую положительную энергию, я довольна своим выступлением на RG-2025
yellow-arrow
Юлия Стародубцева - Жасмин Паолини. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
yellow-arrow
Даяна Ястремская - Людмила Самсонова. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости