Циципас прокомментировал поражение во втором круге RG-2025

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №20) прокомментировал поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции в матче против итальянца Маттео Гиганте (АТР №167).

"Это разочарование. Я ожидал больших достижений за эти две недели. Поэтому так рано вылететь из такого турнира мне очень больно, и я попробую проанализировать, что пошло не так, и поработать над этим. Конечно, я должен отдать должное своему сопернику, потому что он играл невероятно. Его атлетизм и решительность на протяжении всего матча поразили меня, и сегодня он был для меня очень сильным соперником. Желаю ему удачи на этом турнире. Я думаю, он может показать здесь великие вещи" – сказал Стефанос.