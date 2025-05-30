Циньвэн стала первой участницей 1/8 финала Roland Garros-2025

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэн (WTA №7) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга она одолела представительницу Канады Викторию Мбоко (WTA №120).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу Чжэн, в активе которой 3 подачи на вылет, 17 виннеров, 4 из 4 реализованных брейка, а в пассиве – 26 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Это была первая очная встреча между теннисистками. В следующем раунде соревнований Циньвэн сыграет против победительницы матча Ястремская-Самсонова.