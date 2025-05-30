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Ястремская без шансов проиграла в третьем круге Roland Garros-2025
Чуда не произошло
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) проиграла в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. В борьбе за 1/8 финала она проиграла "нейтралке" Людмиле Самсоновой (WTA №18).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3). В активе Даяны 1 подача на вылет, 27 виннеров, а в пассиве - 0 из 10 реализованных брейки, 34 невынужденных и 4 двойных ошибки.
Для теннисисток это был первый очный поединок. В следующем раунде соревнований Самсонова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэн (WTA №7).
Для Даяны это был 42-й матч на уровне турниров серии Grand Slam, в активе украинки 21 победа. На Roland Garros играет шестой раз, в этом году она повторила свой лучший результат – третий круг.
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