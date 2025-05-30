Ястремская: Проснулась с пониманием, что играть не смогу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение в поединке против Людмилы Самсоновой в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

"Вчера вечером почувствовала, что заболела. Ночью проснулась в 3 часа и не спала полтора часа -была сильная ломка, заложило нос, болело горло, всё тело ломило… Утром проснулась с пониманием, что всё - играть не смогу. Я даже стоять толком не могла, тело крутило.



Мы приехали на корты в 9:00, и я заснула прямо там на час. Разминку отменили. Я выпила таблетки - стало чуть легче, только сильно крутило поясницу. Врач, который был со мной, сделал всё возможное, чтобы привести меня в чувство. За полчаса до матча я приняла ещё одну дозу парацетамола, и мне немного полегчало.



Я была в шаге от того, чтобы сняться с матча, но тренер сказал: «Если ты просто выйдешь на корт - это уже будет победа над собой». Из-за характера и и упрямства я решила собрать в себе всё, что осталось. Даже посоветовалась с чатом GPT, попробовала всё возможное - и вышла на корт.



Состояние было ужасным, сил почти не было. Но желание бороться дало мне возможность хотя бы сыграть так, как я сыграла. Моменты были, но не было достаточно здоровья, чтобы дожимать и забирать то, что можно было взять.



Для меня это ценный опыт. Впервые было настолько тяжело физически. Я преодолела себя, хотя бы отчасти, и сыграла матч без разминки и нормальной подготовки. И я в который раз убеждаюсь: теннис - это не просто удары по мячу. Это про внутреннюю готовность, здоровье, психологическое состояние. Можно не тренироваться и попадать в корт. Но невозможно побеждать, если в тебе нет энергии и здоровья.



Я одновременно и рада, и расстроена, что мне достался такой опыт. Я чувствовала, что была в хорошей форме, и этот Ролан Гаррос мог стать для меня одним из лучших. Но всё происходит так, как должно. Забираю с собой весь этот пакет эмоций, еду лечиться и продолжать готовиться к следующим турнирам", - сказала Ястремская.