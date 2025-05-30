Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025
Досадное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В третьем раунде украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Жасмин Паолини.
Матч длился 1 час и 10 минут. За это время украинская теннисистка сделала четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейкпоинтов. В свою очередь, на счету Паолини одна двойная ошибка и 5 из 5 брейков.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В следующем круге итальянка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина - Бернарда Пера.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Жасмин Паолини – Юлия Стародубцева 6:4, 6:1
Популярное сейчас
- Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье
- Журналист: Будущий тренер Ромы определился с будущим Довбика
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- Элина Свитолина - Бернарда Пера. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 30.05.2025
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО