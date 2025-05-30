  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

Теннис
Обновлено

Досадное поражение

Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Жасмин Паолини.

Матч длился 1 час и 10 минут. За это время украинская теннисистка сделала четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейкпоинтов. В свою очередь, на счету Паолини одна двойная ошибка и 5 из 5 брейков.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В следующем круге итальянка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина - Бернарда Пера.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Жасмин Паолини – Юлия Стародубцева 6:4, 6:1

По теме
yellow-arrow
Ришар Гаске: Это немного странно — всё закончилось
yellow-arrow
Ястремская: Проснулась с пониманием, что играть не смогу
yellow-arrow
Ястремская без шансов проиграла в третьем круге Roland Garros-2025
Ролан Гаррос Юлия Стародубцева Жасмин Паолини
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости