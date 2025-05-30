Юлия Стародубцева потерпела поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира Жасмин Паолини.

Матч длился 1 час и 10 минут. За это время украинская теннисистка сделала четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейкпоинтов. В свою очередь, на счету Паолини одна двойная ошибка и 5 из 5 брейков.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В следующем круге итальянка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина - Бернарда Пера.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Жасмин Паолини – Юлия Стародубцева 6:4, 6:1