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Швёнтек: Современный теннис — это изматывающий спорт
Есть много других вариантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек высказала мнение о количестве турниров в теннисном календаре.
"Думаю, если бы турниров было меньше, играть было бы веселее. Однако современный теннис — это изматывающий спорт из-за графика. Не всегда легко получать удовольствие от игры. Но я всё равно люблю то, что делаю. Мне нравится тренироваться — для меня это всегда весело. Хотя, конечно, становится тяжелее, когда ощущаешь давление и ожидания — тогда труднее раскрыть свою игру", — сказал Швёнтек на пресс-конференции после матча третьего круга "Ролан Гаррос".
Ига Швёнтек обыграла в матче третьего круга "Ролан Гаррос" — 2025 румынскую теннисистку Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).
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