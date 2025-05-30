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14-я ракетка мира Артюр Фис снялся с Ролан Гаррос-2025

Теннис

Теннисист уже вышел в 1/16 финала

14-я ракетка мира Артюр Фис снялся с Ролан Гаррос-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с "Ролан Гаррос" — 2025.

В матче с испанцем Хауме Мунаром Фис испытывал проблемы со спиной. Встреча завершилась победой француза в пяти сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 0:6, 6:4.

Таким образом, пропутил своего соперника без борьбы в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

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