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14-я ракетка мира Артюр Фис снялся с Ролан Гаррос-2025
Теннисист уже вышел в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с "Ролан Гаррос" — 2025.
В матче с испанцем Хауме Мунаром Фис испытывал проблемы со спиной. Встреча завершилась победой француза в пяти сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 0:6, 6:4.
Таким образом, пропутил своего соперника без борьбы в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
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