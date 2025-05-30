Впервые за 30 лет в четвёртом круге Ролан Гаррос сыграют три американских теннисиста

Впервые с 1995 года в сетке одиночного мужского турнира "Ролан Гаррос" сыграют три представителя США, пишет Opta Ace.

В 1995 году до четвёртого круга турнира добирались четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" Джим Курье, чемпион "Ролан Гаррос" — 1989 Майкл Чанг и восьмикратный чемпион турниров "Большого шлема" Андре Агасси. В четвёртом круге "Ролан Гаррос" — 2025 сыграют: Томми Пол (12-й номер рейтинга), Бен Шелтон (13-й номер рейтинга) и Фрэнсис Тиафо (16-й номер рейтинга).

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Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.