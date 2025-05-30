  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос-2025. Элина Свитолина продолжает борьбу за титул

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос-2025. Элина Свитолина продолжает борьбу за титул

Теннис
Обновлено

Украинка добыла тяжелую победу

Ролан Гаррос-2025. Элина Свитолина продолжает борьбу за титул

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над американкой Бернардой Перой в третьем круге "Ролан Гаррос-2025".

Таким образом, украинка в третий раз подряд пробилась в 1/8 финала турнира серии "Большого шлема".

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Свитолина хоть и довела игру до тай-брейков в обоих сетах, однако сумела взять верх над соперницей. Таким образом, Элина стала единственной украинкой, которая продолжает борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос-2025.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет Ясмине Паолини.

Ролан Гаррос-2025.

Элина Свитолина — Бернарда Пера 7:6(5), 7:6(5)

По теме
yellow-arrow
Впервые за 30 лет в четвёртом круге Ролан Гаррос сыграют три американских теннисиста
yellow-arrow
14-я ракетка мира Артюр Фис снялся с Ролан Гаррос-2025
yellow-arrow
Швёнтек: Современный теннис — это изматывающий спорт
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости