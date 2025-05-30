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Ролан Гаррос-2025. Элина Свитолина продолжает борьбу за титул
Украинка добыла тяжелую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над американкой Бернардой Перой в третьем круге "Ролан Гаррос-2025".
Таким образом, украинка в третий раз подряд пробилась в 1/8 финала турнира серии "Большого шлема".
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Свитолина хоть и довела игру до тай-брейков в обоих сетах, однако сумела взять верх над соперницей. Таким образом, Элина стала единственной украинкой, которая продолжает борьбу в одиночном разряде Ролан Гаррос-2025.
Следующей соперницей украинской теннисистки станет Ясмине Паолини.
Ролан Гаррос-2025.
Элина Свитолина — Бернарда Пера 7:6(5), 7:6(5)
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