Свитолина: Сейчас мне нужно восстановиться, отдохнуть физически, немного отключиться

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции и поделилась ожиданиями от следующего поединка против Жасмин Паолини (WTA №4).

"Поддержка трибун сыграла сегодня огромную роль. Это было невероятно. Благодарю вас! Это было очень тяжелое сражение, Бернарда сыграла прекрасно, заставила меня выложиться на максимум, было много сложных розыгрышей, тяжелых геймов. Я очень довольна тем, что осталась стабильной и смогла выиграть этот матч в двух сетах. Это потрясающее чувство.

Если честно, кажется, я еще ни разу не проигрывала на этом корте. Это действительно особое место для меня. Атмосфера здесь отличная. Мне очень нравится, что зрители так близко, они отдают свою энергию, дают силы справляться с трудными моментами. Это помогло мне сегодня, и я очень довольна своей игрой.

Сейчас мне нужно восстановиться, отдохнуть физически, немного отключиться, провести немного свободного времени вне тенниса. А потом снова на корт, готовиться к следующему серьезному испытанию, которое ждет меня, кажется, в воскресенье. Надеюсь снова увидеть всех вас там и разделить этот момент" – сказала Элина.