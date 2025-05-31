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Свитолина – лидер сезона по количеству выигранных на грунте матчей
Украинка отлично выступает
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга наша спортсменка одолела американку Бернарду Перу (WTA №83).
Свитолина одержала свою 15-ю победу на грунте в этом сезоне. По этому показателю она лидер среди всех теннисисток в Туре. По 14 побед в своем активе имеют Арина Соболенко и Коко Гауфф.
Элина установила свой самый лучший результат в карьере. В 2015 и 2017 годах украинка останавливалась на показателе 14 выигранных матчей.
Напомним, что в 1/8 финала RG-2025 Свитолина сыграет против четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини.
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