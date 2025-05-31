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Свитолина – лидер сезона по количеству выигранных на грунте матчей

Теннис
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Украинка отлично выступает

Свитолина – лидер сезона по количеству выигранных на грунте матчей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга наша спортсменка одолела американку Бернарду Перу (WTA №83).

Свитолина одержала свою 15-ю победу на грунте в этом сезоне. По этому показателю она лидер среди всех теннисисток в Туре. По 14 побед в своем активе имеют Арина Соболенко и Коко Гауфф.

Элина установила свой самый лучший результат в карьере. В 2015 и 2017 годах украинка останавливалась на показателе 14 выигранных матчей.

Напомним, что в 1/8 финала RG-2025 Свитолина сыграет против четвертой ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини.

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