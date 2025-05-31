Костюк: Уже смотрю, что будет впереди. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие фото из Открытого чемпионата Франции и намекнула, что не собирается расстраиваться после быстрого проигрыша и планирует двигаться вперед. Соответствующие фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Быстро посмотрела назад. Уж смотрю, что будет впереди"