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Костюк: Уже смотрю, что будет впереди. Фото
Сделать выводы и продолжать работать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие фото из Открытого чемпионата Франции и намекнула, что не собирается расстраиваться после быстрого проигрыша и планирует двигаться вперед. Соответствующие фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Быстро посмотрела назад. Уж смотрю, что будет впереди"
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