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Костюк: Уже смотрю, что будет впереди. Фото

Теннис

Сделать выводы и продолжать работать

Костюк: Уже смотрю, что будет впереди. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие фото из Открытого чемпионата Франции и намекнула, что не собирается расстраиваться после быстрого проигрыша и планирует двигаться вперед. Соответствующие фото Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Быстро посмотрела назад. Уж смотрю, что будет впереди"

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