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Паолини рассказала об ожиданиях от матча против Свитолиной на Roland Garros

Теннис
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Интересное противостояние

Паолини рассказала об ожиданиях от матча против Свитолиной на Roland Garros

Getty Images/Global Images Ukraine

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Четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против украинки Элины Свитолиной (WTA №14).

"Мы с Элиной вместе не раз тренировались. Она сейчас показывает очень сильный теннис, выиграла много матчей на грунте, хорошо выступила в Руане, Мадриде. Она очень непростая соперница.

В Австралии в этом году я выиграла у нее первый сет, а потом просто перестала успевать за ее мячом, из середины второго сета у меня не получалось вообще ничего. Это будет точно трудный матч, мне придется показывать свой лучший теннис" – сказала Жасмин.

Свитолина – лидер сезона по количеству выигранных на грунте матчей

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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