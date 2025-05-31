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Паолини рассказала об ожиданиях от матча против Свитолиной на Roland Garros
Интересное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против украинки Элины Свитолиной (WTA №14).
"Мы с Элиной вместе не раз тренировались. Она сейчас показывает очень сильный теннис, выиграла много матчей на грунте, хорошо выступила в Руане, Мадриде. Она очень непростая соперница.
В Австралии в этом году я выиграла у нее первый сет, а потом просто перестала успевать за ее мячом, из середины второго сета у меня не получалось вообще ничего. Это будет точно трудный матч, мне придется показывать свой лучший теннис" – сказала Жасмин.
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