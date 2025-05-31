Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 01.06.2025

Последняя представительница Украины в основной сетке Roland Garros попробует зацепиться за четвертьфинал турнира. Сможет ли Элина Свитолина отомстить Жасмин Паолини за поражение своей соотечественницы на этой неделе?

Roland Garros-2025. Четвертый круг (1/8 финала)

Париж. Корт им. Филиппа Шатрие.

01.06.2025. Начало – не ранее 12:00 по Киеву.

Элина Свитолина (Украина, WTA 14) - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4)

Элина Свитолина

Разгромная победа над Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1) в первом круге поставила Элину в число одной из фавориток турнира, но дальнейшие ее выступления опровергли это впечатление.

Во втором раунде Свитолина почти два часа отыграла с 82-й ракеткой мира Анной Бондар (7:6, 7:5), а в пятницу украинке понадобилось два тай-брейка, чтобы преодолеть сопротивление находящейся рядом с венгеркой в рейтинге Бернарды Перы (7:6, 7:6).





Больше всего в игре Элины настораживает низкий процент попадания первой подачи (всего лишь 51% в последних двух матчах). Этот компонент уроженке Одессы, без сомнений, надо существенно улучшить, чтобы поменьше возиться на задней линией с суперподвижной Паолини.

Но не может не радовать то, как Свитолина действует на решающих розыгрышах. Именно благодаря этому Элина не довела дело до решающих партий в играх с Бондар и Перой.

В случае победы над Паолини Свитолина превзойдет свой прошлогодний результат и в пятый раз в карьере выйдет в четвертьфинал Roland Garros.

Жасмин Паолини

Для Жасмин, как ни странно, наиболее тяжелый поединок на парижских кортах прошел в первом круге, против Юэ Юань (6:1, 4:6, 6:3). Далее итальянка достаточно уверенно разобралась с Аялой Томлянович (6:3, 6:3) и украинкой Юлией Стародубцевой (6:4, 6:1).





По сравнению с выигранным тысячником в Риме, Паолини пока демонстрирует не такой высокий уровень игры. Для того, чтобы как минимум защитить на Roland Garros очки за финал, Жасмин надо существенно прибавить.

"Мы с Элиной вместе не раз тренировались. В Австралии в этом году я выиграла у нее первый сет, а потом просто перестала успевать за ее мячом, из середины второго сета у меня не получалось вообще ничего", - поделилась Паолини своими ожиданиями от матча со Свитолиной.

Личные встречи

Единственный очный поединок теннисисток состоялся на Australian Open-2025 - первом Шлеме года. Победу тогда одержала Свитолина - 2:6, 6:4, 6:0.

Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Ставки и коэффициенты

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Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне Свитолина и Паолини показывают сопоставимые результаты в гонке WTA, и ни одна из них не имеет ярко выраженного преимущества в предматчевых раскладах. С высокой вероятностью украинка и итальянка выдадут такой же упорный поединок, как и в Австралии.

Наш прогноз - тотал геймов больше (19,5) и фора по геймам (+4,5) на Свитолину с общим коэффициентом 1,87.