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Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 01.06.2025
Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Прогноз и анонс матча ⋉ 01.06.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Последняя представительница Украины в основной сетке Roland Garros попробует зацепиться за четвертьфинал турнира. Сможет ли Элина Свитолина отомстить Жасмин Паолини за поражение своей соотечественницы на этой неделе?
Roland Garros-2025. Четвертый круг (1/8 финала)
Париж. Корт им. Филиппа Шатрие.
01.06.2025. Начало – не ранее 12:00 по Киеву.
Элина Свитолина (Украина, WTA 14) - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4)
Элина Свитолина
Разгромная победа над Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1) в первом круге поставила Элину в число одной из фавориток турнира, но дальнейшие ее выступления опровергли это впечатление.
Во втором раунде Свитолина почти два часа отыграла с 82-й ракеткой мира Анной Бондар (7:6, 7:5), а в пятницу украинке понадобилось два тай-брейка, чтобы преодолеть сопротивление находящейся рядом с венгеркой в рейтинге Бернарды Перы (7:6, 7:6).
Больше всего в игре Элины настораживает низкий процент попадания первой подачи (всего лишь 51% в последних двух матчах). Этот компонент уроженке Одессы, без сомнений, надо существенно улучшить, чтобы поменьше возиться на задней линией с суперподвижной Паолини.
Но не может не радовать то, как Свитолина действует на решающих розыгрышах. Именно благодаря этому Элина не довела дело до решающих партий в играх с Бондар и Перой.
В случае победы над Паолини Свитолина превзойдет свой прошлогодний результат и в пятый раз в карьере выйдет в четвертьфинал Roland Garros.
Жасмин Паолини
Для Жасмин, как ни странно, наиболее тяжелый поединок на парижских кортах прошел в первом круге, против Юэ Юань (6:1, 4:6, 6:3). Далее итальянка достаточно уверенно разобралась с Аялой Томлянович (6:3, 6:3) и украинкой Юлией Стародубцевой (6:4, 6:1).
По сравнению с выигранным тысячником в Риме, Паолини пока демонстрирует не такой высокий уровень игры. Для того, чтобы как минимум защитить на Roland Garros очки за финал, Жасмин надо существенно прибавить.
"Мы с Элиной вместе не раз тренировались. В Австралии в этом году я выиграла у нее первый сет, а потом просто перестала успевать за ее мячом, из середины второго сета у меня не получалось вообще ничего", - поделилась Паолини своими ожиданиями от матча со Свитолиной.
Личные встречи
Единственный очный поединок теннисисток состоялся на Australian Open-2025 - первом Шлеме года. Победу тогда одержала Свитолина - 2:6, 6:4, 6:0.
Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Ставки и коэффициенты
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Элина Свитолина - Жасмин Паолини. Прогноз от UA-Футбол
В этом сезоне Свитолина и Паолини показывают сопоставимые результаты в гонке WTA, и ни одна из них не имеет ярко выраженного преимущества в предматчевых раскладах. С высокой вероятностью украинка и итальянка выдадут такой же упорный поединок, как и в Австралии.
Наш прогноз - тотал геймов больше (19,5) и фора по геймам (+4,5) на Свитолину с общим коэффициентом 1,87.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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