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Людмила Киченок вышла в ¼ финала смешанного разряда Ролан Гаррос

Теннис

Единственная представительница Украины продолжает борьбу

Людмила Киченок вышла в ¼ финала смешанного разряда Ролан Гаррос

Фото з відкритих джерел

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В ⅛ смешанного разряда Открытого чемпионата Франции Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем победила французский тандем Диан Парри (№93) – Гарольд Майо (№151).

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В первом сете украинка вместе с напарником обыграла соперников со счетом 6:3. Дуэт провал старт второй партии (0:3) и уже не смог исправить ситуацию (2:6). В решающем противостоянии в насыщенной борьбе Людмила и Мате оказались сильнее (10:8).

2 июня Киченок и Павич выйдут на корт, чтобы сразиться за путевку в ½ с парой Дезери Кравчик (США) – Нил Скупски (Великобритания).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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