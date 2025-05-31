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Людмила Киченок вышла в ¼ финала смешанного разряда Ролан Гаррос
Единственная представительница Украины продолжает борьбу
Фото з відкритих джерел
В ⅛ смешанного разряда Открытого чемпионата Франции Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем победила французский тандем Диан Парри (№93) – Гарольд Майо (№151).
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В первом сете украинка вместе с напарником обыграла соперников со счетом 6:3. Дуэт провал старт второй партии (0:3) и уже не смог исправить ситуацию (2:6). В решающем противостоянии в насыщенной борьбе Людмила и Мате оказались сильнее (10:8).
2 июня Киченок и Павич выйдут на корт, чтобы сразиться за путевку в ½ с парой Дезери Кравчик (США) – Нил Скупски (Великобритания).
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